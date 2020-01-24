Российская фигуристка Елена Радионова высказала мнение по поводу того, кто является лидером женского катания в мире, а также по поводу текущего прогресса этого вида.

По словам Радионовой, которые цитирует портал Sport24. «Косторная – лучшая в мире? Не надо забывать, что еще есть сильные японки», — отметила фигуристка, добавив, что только чемпионат мира покажет, кто из них лучшая. Радионова отметила, что сейчас ей импонируют Рика Кихира, Алена Косторная, а также стальной характер Александры Трусовой.

«Она же первая разогнала этот вагон с четверными, теперь за ней все потянулись, а она немножечко не может справиться с контентом», — отметила Радионова, добавив, что благодаря Трусовой фигурное катание пошло наверх.

Напомним, на чемпионате Европы в Граце короткую программу выиграла Алена Косторная, победительница турнира определится завтра, 25 января, по итогам произвольной программы.