Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась по поводу выступления Алёны Косторной в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце.

Слова Гончаренко цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению Гончаренко, сейчас Косторная находится в хорошей форме. «Вдохновение невозможно делать на автомате, технически программа была исполнена хорошо. Чудесный аксель, все другие прыжки на высокие оценки», — отметила эксперт, добавив, что для Алены этот турнир — первый на таком уровне, и у фигуристки появилась дополнительная сосредоточенность.

По мнению Гончаренко, прокат Косторной на чемпионате Европы был даже увереннее, чем предыдущий. «Если кому-то не хватило вдохновения — ради бога», — отметила Гончаренко.

Напомним, Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Граце, но не побила собственный мировой рекорд с финала Гран-при.