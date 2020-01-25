В рамках шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке сегодня, 25 января, пройдут две смешанных эстафеты: классический микст и сингл-микст.

В 15:15 по московскому времени стартует одиночная смешанная эстафета. По решению тренерского штаба, в этой гонке примут участие Кристина Резцова и Эдуард Латыпов.

В 17:00 по московскому времени на Кубке мира стартует классическая смешанная эстафета 4 по 7,5 километров. Состав сборной России по этапам таков: на первом этапе выступит Матвей Елисеев, затем в борьбу вступит Александр Логинов. На третий этап было решено поставить Ларису Куклину, а финишировать в гонке будет Ирина Старых.

Завершится этап в Поклюке в воскресенье, 26 января, двумя гонками с общего старта.