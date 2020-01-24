Российский полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о своих перспективах возвращения в сборную России.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Глушаков отметил, что чемпионат Европы является одной из его целей. «Не будем загадывать. Посмотрим, как сложится», — сказал игрок.

Как считает Глушаков, находясь в сборной он сможет конкурировать с любым игроком центра поля. «С любым российским центральным полузащитником я могу конкурировать и даже выиграть эту борьбу», — сказал футболист, добавив, что многое будет зависеть от того, кто в какой форме будет пребывать в конкретный момент.

Напомним, сборная России по футболу уже отобралась на Евро-2020 и два матча из трех проведет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.