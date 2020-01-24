Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, представили произвольную программу на чемпионате Европы в Граце.

Вместо тройного сальхова фигуристы исполнили только двойной — ошибку допустила партнерша, у партнера был степаут. На каскаде из тулупов Тарасова упала в первом прыжке, из-за чего был засчитан только один элемент. Тодес был оценен судьями на третий уровень, оба выбросы были выполнены чисто и на бонусы от судей. Также на четвертый уровень были оценены вращения и обе поддержки.

Судьи оценили прокат Тарасовой и Морозова на 135,14 балла, в общей сумме за две программы фигуристы набрали 208,64 балла.

В сильнейшей разминке выступят еще две российских пары — Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, а также Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.