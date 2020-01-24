Новый день — новый разыгранный комплект наград чемпионата Европы по фигурному катанию, на этот раз обладателями медалей стали три российские пары. В борьбу включились женщины — и снова нет равных Алене Косторной. «Зенит» же, наконец, избавился от Матиаса Краневиттера, который официально покинул клуб.

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Бойкова и Козловский выиграли чемпионат Европы, весь пьедестал — российский

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями чемпионата Европы в парном катании. Турнир в эти дни проходит в австрийском Граце. Оба проката Бойковой и Козловского прошли без падений и серьезных ошибок. За произвольную программу они получили 152,24 балла и набрали 234,58 балла в общей сумме. Серебро турнира завоевали Владимир Морозов и Евгения Тарасова, набрав 208,64 балла. Третье место заняла еще одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, их результат — 206,53 балла.

Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ, Щербакова — 2-я, Трусова — 3-я

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Косторная исполнила короткую программу с тройным акселем и набрала за прокат 84,92 балла. Второе место у Анны Щербаковой — за программу с двойным акселем и каскадом тройной лутц — тройной риттбергер она получила 77,95 балла. Третье место у Александры Трусовой, она выполнила прокат с небольшой ошибкой на двойном акселе, но показала лучший результат сезона в короткой программе — 74,95 балла.

Избирком РФС признал недействительным выборы президента РПЛ

Избирательный комитет Российского футбольного союза признал неправомерным избрание президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина. Протокол выборов президента РПЛ был рассмотрен сегодня, 24 января. Как считает избирком РФС, при проведении выборов президента РПЛ были не соблюдены основные принципы и требования регламента ФИФА и РФС. Также организация отметила, что устав РПЛ частично не соответствует как уставу и избирательному регламенту Союза, а также в отдельных частях не соответствует законодательству России.

Херрман выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Старых — 8-я

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Второе место у шведской биатлонистки Ханны Эберг, которая допустила один промах и проиграла на финише 59,2 секунды. Анаис Бескон из Франции стала третьей, она также отстреляла на ноль и проиграла 1 минуту и 15 секунд. Российская биатлонистка Ирина Старых замкнула восьмерку сильнейших, пройдя четыре рубежа на ноль, ее проигрыш — 2 минуты и 59 секунд. Лариса Куклина с одним промахом стала 13-й, Кристина Резцова финишировала на 27-й строчке , Екатерина Юрлова — на 35-й строчке, Светлана Миронова — на 69-й.

«Зенит» официально объявил об уходе Краневиттера

«Зенит» официально заявил об уходе из клуба опорного полузащитника из Аргентины Матиаса Краневиттера. «Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», — говорится в официальном сообщении клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что Краневиттер заключил контракт с мексиканским клубом «Монтеррей».