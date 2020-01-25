На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце сегодня, 25 января, состоится женская произвольная программа.

Начало выступлений девушек назначено на 20:30 по московскому времени. В произвольную программу пробились 24 фигуристки из 37.

Лидером после короткой программы является Алена Косторная, она набрала 84,92 балла и по результатам жеребьевки будет закрывать произвольную программу.

Второй после короткой программы идет Анна Щербакова, набравшая 77,95 балла. Третье место у Александры Трусовой, она обновила личный рекорд в короткой программе и набрала чуть более 74 баллов.

Ранее комплекты наград были разыграны в мужском одиночном катании и парном катании. Пять из шести медалей были завоеваны российскими фигуристами.