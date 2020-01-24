Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями чемпионата Европы в парном катании. Турнир в эти дни проходит в австрийском Граце.

Оба проката Бойковой и Козловского прошли без падений и серьезных ошибок. За произвольную программу они получили 152,24 балла и набрали 234,58 балла в общей сумме.

Серебро турнира завоевали Владимир Морозов и Евгения Тарасова: в произвольной программе фигуристы сделали две ошибки на прыжковых элементах. Результат Тарасовой и Морозова — 208,64 балла.

Третье место заняла еще одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В произвольной программе фигуристы исполнили параллельный тройной флип, однако партнерша упала на выезде с выброса и по баллам они уступили соперникам. Результат Павлюченко/Ходыкина — 206,53 балла.

Завтра на чемпионате Европы разыграют два комплекта наград — в танцах на льду и в женском одиночном катании.