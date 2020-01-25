Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в игре третьего круга Открытого чемпионата Австралии переиграла чешку Каролину Плишкову на двух тай-брейках со счётом 7:6, 7:6, выйдя в следующий раунд турнира. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

За это время на счету Павлюченковой пять эйсов и 113 выигранных очков. В четвёртом круге Australian Open россиянка сыграет с представительницей Германии Анжеликой Кербер, которая ранее обыграла итальянку Камилу Джорджи. Та во втором круге преодолела сопротивление другой россиянки Светланы Кузнецовой.

Лучшее достижение Анастасии Павлюченковой на Australian Open — четвертьфинал в 2013 году. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша Australian Open успех отметила Наоми Осака, переигравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.