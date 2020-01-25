Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Малкин попали в символические сборные десятилетия по версии НХЛ. Нападающий «Вашингтона» Овечкин угодил в первую сборную, Малкин занял место во второй пятерке.

В звено к Овечкину вошли также нападающие Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс»), защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») и Данкан Кит («Чикаго Блэкхокс»). В качестве голкипера — Марк-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс».

Малкин — центральный нападающий в звене со Стивеном Стемкосом («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Патрисом Бержероном («Бостон»). Защитниками выступают европейцы швед Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс) и словак Здено Хара («Бостон Брюинз»). На воротах второго звена швед из «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.

Напомним, Овечкин за карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» набрал 1261 очков в 1133 (692+569) матчах. У Малкина в играх за «Питтсбург» 1052 (406+646) в 889 встречах.