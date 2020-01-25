Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил два мяча в игре 19-го тура Бундеслиги с «Кельном» (5:1). Норвежский новичок вышел на замену на 65-й минуте.

Таким образом, у 19-летнего нападающего стало пять голов в двух первых встречах в немецком чемпионате. Холланд стал первым игроком в истории Бундеслиги, кому удалось данное достижение.

Для нового рекорда Холланду потребовался час времени. В обеих матчах он выходил на замену во втором тайме.

Напомним, Холанд перебрался в «Боруссию» в зимнее трансферное окно из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.