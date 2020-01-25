Зенит» в качестве цели в ближайшие трансферные окна рассматривает полузащитника «Марселя» Моргана Сансона. Как сообщает «Чемпионат», француз располагается в числе первых номеров в шорт-листе руководства клуба. Футболист интересен и руководству, и тренерскому штабу «Зенита».

В нынешнем сезоне Сансон сыграл в 21 матче на клубном уровне. В активе 25-летнего полузащитника 3 забитых мяча и 3 голевые передачи. Соглашение полузащитника с «Марселем» действует до лета 2022 года. Трансферная стоимость игрока составляет € 28 млн. Сансон сыграл 10 матчей за молодежную сборную Франции, забив за нее мяча.

Очевидно, что больше шансов, что игрок придет летом — именно тогда изменится лимит на легионеров в чемпионате России, а «Зениту» потребуется усиление в Лиге чемпионов.