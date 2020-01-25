Российский теннисист Андрей Рублёв в игре третьего круга Открытого чемпионата Австралии справился с бельгийцем Давидом Гоффеном, обыграв его со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4). Чтобы выйти в 1/8 финала турнира Рублеву потребовалось провести на корте три с небольшим часа.

За это время Рублёв 14 раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. Также он смог реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Бельгиец сделал 11 эйсов и совершил одну двойную ошибку. Гоффен реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Рублев встретится с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) — Александр Зверев (Германия). Этот матч состоится сегодня, в субботу, 25 января.