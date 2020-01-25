Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш боится, что даже после закрытия трансферного окна в Европе французский клуб покинут игроки. По словам бывшего тренера «Зенита», он уже не может дождаться, когда трансферное окно закроется, ведь пока оно открыто, порождается много слухов, активно работают агенты. Португалец хочет, чтобы все закончилось скорее.

«Даже после закрытия трансферного окна всё ещё будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы. Я хочу, чтобы это всё закончилось. Я ничего уже не жду. Хотелось бы обойтись без неприятных сюрпризов», — цитирует Виллаш-Боаша Footmercato.

Напомним, что игроком «Марселя» Сансоном интересуется «Зенит», который, правда, делает ставку на летнее трансферное окно.