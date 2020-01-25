Российские фигуристы парного катания Евгения Тарасова и Владимир Морозов начали взаимодействие со спортивным психологом, помогающим им работать над стабильностью. Об этом рассказала их тренер Марина Зуева, которая тренирует фигуристов в нынешнем сезоне в США.

Зуева отметила, что по сравнению с тем, что она видела раньше, пара раскрылась эмоционально, научились создавать образ и представлять его на льду.

«Это новый для них опыт, на это уходит много эмоций, это другая работа для них. В произвольной программе ошибок было не так много, они были на прыжках, и они происходили и в прошлых сезонах — это совсем не сюрприз. Они начали работу над стабильностью с психологом — это была моя идея, я считаю, это необходимая часть подготовки атлетов», — приводит слова Зуевой ТАСС.

Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы, которым проходит в австрийском Граце.