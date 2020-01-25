Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подвела итоги матча третьего круга Austraian Open, в которой она двух тай-брейках победила Каролину Плишкову. Успех в игре с чешской теннисисткой вышел у Плишковой впервые в карьере. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

«Не знаю, что сказать. Ещё не отошла от матча. По-прежнему сосредоточена на следующем моменте. Впервые победить Каролину — это фантастика. Мне нравится играть в Австралии. С этой страной у меня связаны хорошие воспоминания», — отметила Павлюченкова после матча.

За право сыграть в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Павлюченкова сразится с немкой Анжеликой Кербер, ранее та обыграла итальянку Камилу Джорджи.

Отметим, что в прошлогоднем розыгрыше Australian Open победила Наоми Осака. В текущем сезоне японка сложила чемпионские полномочия в третьем круге, проиграв 15-летней американке Кори Гауфф.