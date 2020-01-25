Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что не комментировала бы женские соревнования на чемпионате Европы, хотя ей и предоставили такую возможность.

Туктамышева работает на мужских соревнованиях на турнир проходит в Граце (Австрия). Как отметила фигуристка, на этих соревнованиях она комментировала только мужчин, хотя в СМИ стали писать о том, что она будет работать на всех эфирах, кроме женского турнира.

«Мне предложили комментировать только мужское катание. Но если бы речь пошла и про женское, я бы точно отказалась. Я действующая спортсменка. Как бы я комментировала выступление своих соперниц?» — приводит словаТуктамышевой «Комсомольская правда».

Напомним, в соревнованиях у женщин после короткой программы три россиянки (Косторная, Щербакова, Трусова) занимают первые три места.