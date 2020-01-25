Руководитель Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил успех Андрея Рублёва в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии и подчеркнул успех российского тенниса.

Тарпищев считает, что игра Рублева с Гоффеном была очень интенсивной. В начале матча бельгиец лучше подходил к мячу, но потихоньку интенсивность, которую предложил Рублев, сработала. У Гоффена начался спад.

Тарпищев доволен — российский теннис движется вверх.

«Мужской — однозначно, а у женщин время не пришло, молодёжь хорошая, но ещё года полтора-два надо. А мужской — несомненно, трое теннисистов в двадцатке лучших, этого ни у одной страны нет. Это однозначно успех», — цитирует Тарпищева Sport24.

В 1/8 финала Australian Open Рублёв, не проигрывающий уже 15 матчей подряд, встретится с победителем встречи Фернандо Вердаско (Испания) — Александр Зверев (Германия).