Российский фигурист Дмитрий Козловский, ставший чемпионом Европы в паре с Александрой Бойковой, объяснил свой поступок на церемонии награждения. После победы российская пара позвала на первую ступень пьедестала почета других россиян, которые заняли второе и третье места.

На верхней ступени пьедестала стояли также Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным. Все шестеро фигуристов дружно исполнили гимн России.

«Почему я сделал так? Мне кажется, это патриотично», — цитирует Козловского сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что оба проката Бойковой и Козловского прошли без падений и серьезных ошибок. За произвольную программу они получили 152,24 балла и набрали 234,58 балла в общей сумме.