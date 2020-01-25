Руководитель Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, назначенный на пост министра спорта России, не видит конфликта интересов в его совмещении на обоих постах.

«Безусловно, времени на деятельность в качестве руководителя FISU у меня теперь будет меньше. Но я буду продолжать эту работу, потому что мне это очень интересно, важно. Я уверен, что никакого конфликта интересов здесь нет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

В ноябре 2019 года Матыцина снова выбрали на пост президента FISU на срок до 2023 года.

Матыцин является бывшим ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). Руководит Федерацией международного студенческого спорта (FISU). Является Мастер спорта СССР по настольному теннису, призером чемпионата России, методистом и тренером.