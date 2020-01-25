Форвард сборной России Николай Комличенко, игравший за «Младу Болеслав», в шаге от трансфера в московское «Динамо». По информации «Чемпионата», 24-летний бомбардир продуктивно прошел медицинский осмотр в московском клубе.

Комличенко должен подписать с «Динамо» соглашение на 3,5 года с опцией пролонгации еще на один сезон. Стороны ожидают, что в ближайшее время контракт будет заключен.

Напомним, Комличенко перебрался в «Младу Болеслав» из «Краснодара» летом 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за чешскую команду 20 матчей, забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.