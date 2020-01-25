Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, выиграла первую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске. Данные соревнования являются отборочными на первенство Европы.

Васнецова безупречно отстреляла на огневых рубежах, пробежав дистанцию за 23 минуты 17,9 секунды. На втором месте оказалась представительница Красноярского края Наталья Гербулова, уступившая победительнице 13,7 секунды. Обе спортсменки отстреляли без промахов.

«Наконец-то у меня будет в этом сезоне первая медаль», — сказала после гонки Гербулова.

На третьей месте пьедестала асположилась Тамара Воронина (+42,0), выступающая за Свердловскую область.