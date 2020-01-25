В немецком Оберстдорфе в рамках восьмого этапа Кубка мира прошел женский скиатлон. Победу одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она завершила гонку за 40 минут и чуть больше 5 секунд.

Второй стала ее напарница по сборной Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг, отставшая на 15 секунд. Для определения бронзовой награды потребовался фотофиниш. Австрийка Тереза Штадлобер опередила шведку Эббу Андерсон.

Лучшая среди российских лыжниц Наталья Непряева завершила сегодняшнюю гонку на шестой строчке, отстав от Йохауг на 23,4 секунды. В первую двадцатку вошла также еще одна россиянка — Нина Дуботолкина.