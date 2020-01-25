Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака станет бабушкой. Об это в инстаграме заявила сама Анна Семак. Ее дочь от первого брака ждет мальчика.

«Не могу больше молчать! Мы ждем ребенка!!!», — написала Семак и поведала длинную историю про то, что вновь хотела ощутить беременность.

«Пока молодые ребята (Майе 20, Жене 21) будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь кроме огромной любви к этому пока не рожденному человеку мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами», — писала Семак.

Отметим, что Сергей Семак близок к тому, чтобы продлить трудовые отношения с «Зенитом».