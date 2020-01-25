Определился соперник Андрея Рублева по В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Седьмая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в игре третьего круга турнира Большого шлема со счётом 6:2, 6:2, 6:4 переиграл испанца Фернандо Вердаско. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

За это время Зверев сделал 15 эйсов и допустил три двойные ошибки. При этом он смог реализовать шесть брейк-пойнтов из десяти. Испанец сделал три эйса и допустил две двойные ошибки. Вердаско лишь раз за матч смог взять гейм на подаче соперника, сделав один брейк-пойнт из 5.

Ранее Андрей Рублев обыграл бельгийца Давида Гоффена — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4). Проиграв первый сет, Андрея резко взвинтил темп, с которым не справился бельгийский теннисист.

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии — серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.