Находящийся на сборе «Рубина» в Белеке на просмотре полузащитник Дмитрий Тарасов забил свой первый гол за казанский клуб. Это произошло в контрольном матче со словацким «Слованом». Игра завершилась победой «Рубина» со счетом 2:1.

В конце первого тайма после подачи углового Дарко Йевтичем Тарасов поразил ворота «Слована» головой. На 66-й минуте Мустафич сравнял счет. Победу команде Леонидал Слуцкого принес точный удар Александра Зуева на 79-й минуте.

Тарасов начинал матч в качестве защитника. Кроме него, у «Рубина» играли Старфельт, Данченко, Степанок, Подберезкин, Игорь Коновалов, Зурико, Йевтич, Каварцхелия и Марков. В воротах — Иван Коновалов.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает 13-е место с 19 очками после 19 встреч.