Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В игре третьего раунда первого турнира «Большого шлема» он легко переиграл австралийца Алексея Попырина со счётом 6:4, 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

За это время Медведев сделал шесть эйсов и допустил три двойные ошибки. Россиянин реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Попырин восемь раз подал навылет. Австралиец сделал семь двойных ошибок и не реализовал единственный брей-пойнт в матче.

В следующем круге Медведев сразится со Стэном Вавринкой. Швейцарец вышел в четвертый круг после отказа американца Джон Иснера.

Медведев стал вторым россиянином, который пробился во вторую неделю соревнований. Ранее это сделал Андрей Рублев.