Российский теннисист Андрей Рублев рассказал с помощью чего ему удалось переиграть бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. По словам Рублева, это был психологический навык контроля собственного психического состояния.

Рублев отметил, что с уверенностью у него было все в порядке, но иногда дело не в ней. Россиянин признался, что на него давило то, что он не подавал так удачно, как в матче второго круга.

«И тут важно было правильно отреагировать, концентрироваться только на позитиве и отметать негатив. В теннисе это самое главное. В какой-то момент пришлось сказать себе: «Ок. Пускай у него идёт игра, и он сегодня лучше. Но я не могу этого принять. Мне нужно не проявлять эмоции, а продолжать бороться и оставаться в позитивном настроении. Может случиться, что смогу перевернуть игру», — цитирует Рублёва сайт ATP.

После победы надо Гоффеном со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4) в 1/8 финала Рублев встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым.