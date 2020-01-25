«Зенит» определился со стартовым составом на контрольный матч с австрийским «Зальцбургом». Встреча начнется в 16.00 в Катаре.

С первых минут выйдет Александр Кокорин — во втором матче подряд. Кокорин, как и в первом матче сыграет в паре с Артемом Дзюбой. По краям полузащиты появится Исламхан, находящийся на просмотре, а также Олег Шатов.

В центре поля сыграют Магомед ОЗдоев и Вильмар Барриос. В центре обороны сыграют Ярослав Ракицкий и Осорио. По краям защиты — Игорь Смольников и Дуглас Сантов.

В воротах впервые сыграет Михаил Кержаков.