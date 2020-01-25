Российский лыжник Александр Большунов победил на соревнования в скиатлоне, которые проходили в рамках восьмого этапа Кубка мира в Оберстдорфе. Лыжник преодолел дистанцию за один час 13 минут и 40,6 секунды.

Вторым к финишу пришел представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, который проиграл Большунову в финишном створе менее секунды. Бронзовую награду взял еще один норвежец Сьюр Рёте, отставший совсем ненамного — чуть более секунды. Другой российский лыжник Андрей Ларьков пришел к финишу шестым.

Еще два россиянина также вошли в десятку на этой 30-километровой дистанции. Евгений Белов стал девятым, Александр Бессмертных замкнул первые топ-10.