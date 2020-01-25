Сборная Франции по биатлону одержала победу в сингл-миксте в рамках этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

В составе сборной Франции выступили Анаис Бескон и Эмильен Жаклен. Второе место с отставанием в 5,9 секунды заняла команда Эстонии, в составе которой бежали Регина Оя и Рене Захна. Бронзу сингл-микста завоевала команда Австрии и пара Симон Эдер — Лиза Тереза Хаузер.

Российский дуэт Кристина Резцова — Эдуард Латыпов финишировал на 13-м месте. Биатлонисты не заезжали на штрафные круги, однако использовали 10 дополнительных патронов. От лидеров сборная России отстала на одну минуту и 18 секунд.

Сегодня, 15 января, в Поклюке также состоится классическая смешанная эстафета.