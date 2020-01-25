Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с Открытого чемпионата Австралии, в третьем круге проиграв австралийцу Нику Кирьосу в пяти сетах.

Встреча прошла на «Мельбурн Арене» и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10). Отметим, встреча продолжалась 4 часа и 24 минуты, четыре из пяти сетов завершились брейк-пойнтами. Предыдущий матч на Australian Open Хачанов также играл более четырех часов. На счету Хачанова 21 подача навылет, а также пять двойных ошибок. На счету Кирьоса 32 эйса в матче, он сделал на одну ошибку при подаче меньше, а также выиграл 3 брейк-пойнта из 6 возможных.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Ник Кирьос сыграет с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Действующий чемпион турнира — серб Новак Джокович.