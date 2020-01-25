В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке сегодня, 25 января, пройдет классическая смешанная эстафета.

Состав сборной России по этапам таков: на первом этапе выступит Матвей Елисеев, затем в борьбу вступит Александр Логинов. На третий этап было решено поставить Ларису Куклину, а финишировать в гонке будет Ирина Старых.

Отметим, в сингл-миксте на этапе в Поклюке Россия выступила крайне неудачно. Российский дуэт Кристина Резцова и Эдуард Латыпов заняли 13-е место, использовав десять дополнительных патронов. Победу одержала сборная Франции в составе Анаи Бескон и Эмильена Жаклена, второе место сенсационно завоевала сборная Эстонии, третье — команда Австрии.