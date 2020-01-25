Российские фигуристки Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова провели заключительные прогоны произвольных программ перед заключительным соревновательным днем чемпионата Европы в Граце.

На официальном прогоне произвольной программы Анна Щербакова, как сообщает портал Sport24, упала с сольного четверного лутца. Остальные элементы ультра-си были исполнены чисто — четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной флип.

Александра Трусова допустила бабочку на четверном лутце, сделав двойной, а также упала с сольного четверного тулупа. Четверной тулуп в каскаде с тройным фигуристка выполнила чисто, как и остальные элементы программы.

Алена Косторная выдала чистый прокат на тренировке, исполнив два тройных акселя (один в каскаде).

Произвольная программа у девушек стартует в 20:30 по московскому времени.