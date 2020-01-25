Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление в сингл-миксте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Слова биатлониста цитирует портал «Чемпионат». По мнению спортсмена, сейчас необходимо успокоиться и все проанализировать, разобраться в причинах выступления. Ранее Латыпов только один раз участвовал в сингл-миксте. «Могу бежать такую гонку, но сегодня с самого начала всё пошло не по плану», — сказал Латыпов.

Также Латыпов рассказал о неудачном эпизоде на трассе: «Причина падения? Мне лыжи воткнули, мы оба зацепились и упали. Это контактная борьба. Так бывает».

Напомним, Эдуард Латыпов и Кристина Резцова заняли 13-е место в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.