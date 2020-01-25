Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал о том, собирается ли Евгения Медведева продолжать выступления в текущем сезоне.

В интервью порталу «Р-Спорт» Орсер отметил, что после выступлений в шоу на Новыйй год Медведева еще не возвращалась в Канаду. «Она возвращается в Торонто в эти выходные. После этого мы придем вместе к плану, что она хочет делать», — сказал Орсер, отметив, что последние несколько недель он общался с подопечной только по электронной почте или сообщениями.

По словам тренера, ему нужно лично пообщаться с Медведевой, чтобы определить всей командой, что делать дальше и куда двигаться.

Напомним, Евгения Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой из-за проблем с ботинком и не попала в сборную России на главные старты сезона — чемпионаты Европы и мира.