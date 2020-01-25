В австрийском Граце в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию сегодня, 25 января, состоится произвольная программа у женщин.

Начало выступлений девушек назначено на 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала здесь.

Отметим, после короткой программы лидирует с результатом в 84,92 балла российская фигуристка Алена Косторная. Второе место у Анны Щербаковой (чуть более 77 баллов), третье — у Александры Трусовой (чуть более 88 баллов). Ближашая преследовательница из Швейцарии Алексия Паганини набрала всего 68 баллов.

Все три россиянки выступят в заключительной, четвертой разминке. Согласно жребию, сначала произвольную программу покажет Анна Щербакова, затем выступит Александра Трусова, а закрывать выступления будет Алена Косторная.