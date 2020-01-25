Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко поделился мыслями о своем состоянии после исключения из сборной России по биатлону.

По словам Малышко в интервью «Матч ТВ», сейчас у него нет никаой обиды. «Было недопонимание. В Анси, когда общались с тренерами, конечно, был неприятный момент. Сейчас мне уже все равно», — сказал биатлонист, отметив, что сейчас он двигается вперед и бегает новые старты.

По словам Малышко, ничего страшного не произойдет, если он не сможет отобраться на чемпионат Европы через Кубок России. «Сезон продолжается. Чемпионат России еще впереди. Будем там искать свою форму», — сказал биатлонист.

Напомним, Дмитрий Малышко провел на Кубке мира по биатлону три этапа в декабре, после чего из-за плохих результатов был исключен из команды и отправлен на внутренние соревнования.