Сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

Результат французской команды — 1 час 17 минут и 53,3 секунды. В составе команды золото завоевали Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Жюстин Бреза и Жулия Симон.

Второе место заняла команда Норвегии, проигравшая лидерам около 40 секунд на финише. Третье место у сборной Германии, они отстали от французов на минуту и одну секунду. Сборная России финишировала на четвертом месте. За команду выступали Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Завтра на этапе в Поклюке пройдут заключительные гонки перед чемпионатом мира по биатлону. Мужчины и женщины пробегут масс-старты.