Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали чемпионами Европы по фигурному катанию в танцах на льду. Турнир в эти дни проходит в австрийском Граце.

За произвольный танец российская пара получила 131,69 балла, в общей сумме за два проката фигуристы получили 220,42 балла.

Французская пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон набрала за произвольный танец 131,50 балла, в общей сумме они получили 220,28 балла.

Третье место заняла еще одна российская пара Александра Степанова и Иван Букин. Их произвольный танец оценили в 127,64 балла, в общей сумме — 211.29 балла.

Последний комплект наград будет разыгран сегодня, 25 января, вечером: в 20:30 по московскому времени стартует произвольная программа в женском одиночном катании.