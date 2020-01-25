Петербургский футбольный клуб «Зенит» уступил зальцбургскому «Ред Буллу» в товарищеском матче на сборах в Катаре. Игра прошла в Дохе на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась со счетом 6:3 в пользу австрийской команды.

Матч длился 120 минут: было проведено три тайма по 40 минут. Капитаном «Зенита» в этом матче был назначен нападающий Александр Кокорин.

В первом тайме забивали только футболисты «Ред Булла» — Мергим Бериша, Хван Хи Чан и Андре Рамальо. Во втором тайме отличились трижды футболисты «сине-бело-голубых»: защитник Йордан Осорио и полузащитники Олег Шатов и Роберт Мак, в составе «Ред Булла» по голу забили хавбеки Карим Адейеми и Петер Покорны.

В третьем тайме окончательный счет установил Секу Койта.