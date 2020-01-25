Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали свою победу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце.

Слова фигуристов цитирует портал Sport24. По словам Синициной, после объявления результатов их немного потрясывало. » Очень переживали, когда выставляли оценки французам. Очень непонятные чувства, когда сидишь, смотришь и понимаешь, что от тебя уже ничего не зависит», — сказала фигуристка.

Кацалапов отметил, что сейчас их пара просто счастлива, все эмоции они оставили на льду. «Нет слов, не верится. Пока непонятные чувства», — отметил фигурист, добавив, что перед чемпионатом Европы они с Синициной много работали над свободой и мощностью катания.

Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов на 0,14 балла опередили ставших вторыми Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона.