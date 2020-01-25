Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, почему в контрольном матче с австрийским «Ред Буллом» в Катаре не принимали участие несколько ключевых игроков команды.

Слова Семака приводит официальный сайт «Зенита». По словам Семака, Далер Кузяев пока не тренируется в общей группе, а Малком тренируется без участия в контрольных матчах. Участие бразильца в играх запланировано только к сбору в Испании.

«Что касается Азмуна, то он получил небольшое повреждение и не смог принять участия в игре», — сказал Семак. Отсутствие Андрея Лунева в матче обусловлено тем, что сегодня тренеры просматривали Максима Рудакова, а Лунев будет играть в следующих матчах.

Напомним, «Зенит» уступил «Ред Буллу» из Зальцбурга со счетом 3:6.