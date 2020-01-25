Российский биатлонист, призер чемпионатов мира Александр Логинов высказал свое мнение о выступлении в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

В прямом эфире «Матч ТВ» Логинов отметил, что команда старается каждую гонку показать максимальный результат, в каждом забеге бороться за медали, однако думать о серии без подиумов — загонять себя в яму.

«Я с первых метров пытался из себя все выжать, но ноги немного не работали, что сказалось на стрельбе стоя», — отметил биатлонист.

Напомним, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых завоевали четвертое место в классическом миксте в Поклюке, они уступили победителям из Франции больше минуты. В общей сложности российские биатлонисты использовали 7 дополнительных патронов, четыре из которых потребовались Логинову.