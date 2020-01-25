В австрийском Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию стартовала произвольная программа в женском одиночном катании.

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После короткой программы лидирует с результатом в 84,92 балла российская фигуристка Алена Косторная. Второе место у Анны Щербаковой (чуть более 77 баллов), третье — у Александры Трусовой (чуть более 88 баллов). Ближашая преследовательница из Швейцарии Алексия Паганини набрала всего 68 баллов.

Все три россиянки выступят в заключительной, четвертой разминке. Согласно жребию, сначала произвольную программу покажет Анна Щербакова (примерно в 00:00 по мск), затем выступит Александра Трусова (в 00:08 по мск), а закрывать выступления будет Алена Косторная (00:16 по мск). Также в последней разминке выступят Алексия Паганини, Эмми Пелтонен и Екатерина Рябова.