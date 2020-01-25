Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением по поводу выступления биатлонистов в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

Слова тренера цитирует портал «Чемпионат». «Мужики провалили свои этапы напрочь. Матвей вообще встал «ногами» на последнем круге. По Логинову надо еще с ним поговорить», — отметил тренер, добавив, что Логинов завалил стрельбу из положения стоя, использовав три дополнительных.

По мнению Хованцева, российская команда могла бы быть в призерах, однако из-за мужчин эстафета была проиграна. «Девчонки выжали максимум из ситуации. Один дополнительный патрон на два этапа – это хороший результат», — сказал тренер.

Напомним, сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.