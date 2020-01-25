Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт попала в список участниц масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

Юрлова-Перхт числилась первой запасной в списке участниц на масс-старт, однако принять участие в гонке по болезни не может Тириль Экхофф, лидер общего зачета Кубка мира из Норвегии. Сама Юрлова-Перхт идет на 28-й строчке в общем зачете КМ. Официального окончательного старт-листа на сайте IBU пока не появилось, хотя об отъезде Экхофф из Поклюки сообщает NRK.

Помимо Юрловой-Перхт в масс-старте от России также выступят Светлана Миронова (16-е место в тотале), Лариса Куклина (19-е место) и Ирина Старых как одна из лучших на текущем этапе в Словении.

Напомним, женский масс-старт в Поклюке пройдет завтра, 26 января. Начало гонки запланировано на 17:00 по московскому времени.