Российский тренер по фигурному катанию Ирина Жук, наставница танцевальной пары Александра Степанова/Иван Букин, высказалась по поводу предвзятости в выставлении оценок на чемпионате Европы.

Слова Жук приводит портал «Р-Спорт». По словам тренера, в ритм-танце сложно давать комментарий оценкам, ведь пара каталась очень хорошо. «Не хотелось бы высказываться, но мы считаем, что это не их баллы. Такого отрыва не может быть от лидеров», — отметила Жук, добавив, что ей надоела эта ситуация, как и самим фигуристам.

«Все все понимают, только никто ничего не делает», — сказала Жук, добавив, что они прекратили радоваться в зоне kiss and cry, потому что не понимают, что будет дальше. После выставления оценок и места в таблице команда находится в шоке, затем отходит и работает дальше.

Напомним, Александра Степанова и Иван Букин завоевали бронзовую награду чемпионата Европы в Граце.