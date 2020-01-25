Российский форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко официально перешел в московское «Динамо». О трансфере объявлено в официальном «Твиттере» московского клуба.

Согласно официальному заявлению клуба, контракт с Комличенко был подписан на 4,5 года. По информации СМИ, трансфер форварда сборной России обошелся московскому «Динамо» в 3,5 миллиона евро.

Напомним, в прошлом году в составе «Млады Болеслав» Николай Комличенко стул лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей и выведя команду в Лигу Европы. В текущем сезоне он стал автором 10 мячей в 15 играх.