Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном, прокомментировала выступление на чемпионате Европы в Граце, где пара завоевала серебро.

Слова Пападакис приводит портал «Р-Спорт». «Мы знали, что идем очень близко, знали, что у нас нет права на ошибки, и пару ошибок мы допустили», — призналась фигуристка на пресс-конференции, добавив, что они с партнером счастливы, что выступили на этом турнире. Для Пападакис и Сизерона это уже седьмой чемпионат Европы.

«Мы не можем всегда выигрывать, принимаем этот результат, для нас это будет уроком», — заявила Пападакис, отметив, что они с партнером продолжат работать дальше.

Напомним, чемпионат Европы в Граце в танцах на льду выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, они обогнали пятикратных чемпионов Европы из Франции на 0,14 балла.